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09 июля 2025, 07:10

В озере во Львове утонул подросток

09 июля 2025, 07:10
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фото: ГСЧС Украины во Львовской области
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В понедельник, 7 июля, в водоеме по улице Владимира Великого во Львове утонул 17-летний юноша

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Спасатели с помощью лодки обследовали озеро. Около 19:30 водолазы обнаружили парня 2008 года рождения и передали его тело сотрудникам полиции.

"Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Новоселовка Харьковского района утонул 13-летний мальчик.

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