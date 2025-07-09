В озере во Львове утонул подросток
В понедельник, 7 июля, в водоеме по улице Владимира Великого во Львове утонул 17-летний юноша
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Спасатели с помощью лодки обследовали озеро. Около 19:30 водолазы обнаружили парня 2008 года рождения и передали его тело сотрудникам полиции.
"Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Новоселовка Харьковского района утонул 13-летний мальчик.
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