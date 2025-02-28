В Николаеве арестовали военного, бросившего гранату на территорию ТЦК

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Центральный районный суд Николаева решил содержать под стражей военнослужащего, подозреваемого в самовольном оставлении части и подрыве гранаты на территории ТЦК и СП

Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце февраля 2025 г. в Вознесенском районе.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забросил на территорию ТЦК гранату, из-за чего повреждены два служебных автомобиля.

Во время судебного заседания подозреваемый признал, что бросил гранату, объяснив это ссорой с супругой. Он утверждает, что нашел боеприпас в своем рюкзаке.

Адвокат военного просил суд избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако судья, учитывая риски, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, 14 февраля вблизи заведения питания в центре Николаева произошел взрыв. В результате теракта погибли трое сотрудников Центра противоминной деятельности.

Впоследствии СБУ задержала организаторов теракта – четырех несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что на Николаев искренние работники ДБР разоблачили "схему" выдачи фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации.