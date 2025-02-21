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21 февраля 2025, 13:30

В Николаеве чиновник ТЦК и глава врачебной комиссии продавали фейковые медицинские справки

21 февраля 2025, 13:30
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили "схему" выдачи фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации. В нее были привлечены командир взвода одного из правоохранительных органов Николаевской области, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и председатель врачебно-консультативной комиссии местной больницы

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

Злоумышленники подделывали медицинские документы для лиц, стремящихся избежать мобилизации. Правоохранитель находил "клиентов", после чего должностное лицо центра комплектования совместно с председателем ВКК изготовляли медицинские справки с фиктивными диагнозами. Стоимость такой "услуги" составила 8 тысяч долларов.

Противоправная схема действовала с конца 2024 года. Участники задержаны во время очередной передачи неправомерной выгоды.

В ходе обысков по месту работы фигурантов изъяли документы с именами лиц, воспользовавшихся поддельными справками.

"Три чиновники уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 1,2 млн гривен", – говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги из семей военнообязанных мужчин за выкуп мобилизованных.

ГБР следствие Николаев справка мобилизация ТЦК уклонисты уклонение от мобилизации
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