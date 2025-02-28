В Киеве 21-летний рецидивист ограбил военного

фото: Национальная полиция

В Киеве молодой человек-рецидивист напал на военного и ограбил. Событие произошло в Святошинском районе столицы

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник от станции метро следил за потерпевшим, возвращавшимся со службы домой.

В темном переулке фигурант неожиданно напал на мужчину сзади, выхватив из рук сумку с мобильным телефоном, ноутбуком и деньгами в сумме более 30 тысяч гривен.

Оперативники за несколько часов задержали фигуранта и изъяли похищенные вещи в качестве вещественных доказательств.

Известно, что злоумышленник недавно уволился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который ограбил пожилую женщину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Киеве приговорили к 8 годам лишения свободы мужчину, который ограбил 78-летнюю женщину. Известно, что он подбежал к пенсионерке на улице и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком.