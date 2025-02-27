В Шостке в Сумской области мужчина напал на полицейского и сотрудника ТЦК: детали
Правоохранители проводят проверку по факту нападения на полицейского и сотрудника ТЦК в Шостке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.
Как отмечается в сообщении, наряд сотрудников полиции и ТЦК осуществлял проверку людей на улице. При проверке 23-летний мужчина "вел себя дерзко и отказался выполнять требования правоохранителей". В полиции говорят, что мужчина "начал сопротивляться".
"Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его", - рассказали в полиции.
Также сообщается, что в результате инцидента телесные повреждения получил и один из правоохранителей.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное производство по статьям об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа и в отношении должностного лица. Правонарушитель задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчина во время составления админпротокола пытался дать взятку работнику ТЦК, а когда тот отказался, использовал слезоточивый газ против военнослужащих и полиции.