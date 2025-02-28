У Миколаєві арештували військового, який кинув гранату на територію ТЦК

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Центральний районний суд Миколаєва вирішив тримати під вартою військовослужбовця, якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підриві гранати на території ТЦК та СП

Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва, передає RegioNews.

Інцидент стався наприкінці лютого 2025 року у Вознесенському районі.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, закинув на територію ТЦК гранату, через що пошкоджені два службові автомобілі.

Під час судового засідання підозрюваний визнав, що кинув гранату, пояснивши це сваркою з дружиною. Він стверджує, що знайшов боєприпас у своєму рюкзаку.

Адвокат військового просив суд обрати м'якший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак суддя, врахувавши ризики, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, 14 лютого поблизу закладу харчування у центрі Миколаєва стався вибух. Унаслідок теракту загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності.

Згодом СБУ затримала організаторів теракту - чотирьох неповнолітніх осіб.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщирні працівники ДБР викрили "схему" видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації.