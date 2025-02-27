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27 февраля 2025, 22:24

Житель Волыни, отказавшийся от повестки из-за "религиозных убеждений", получил тюремный срок

27 февраля 2025, 22:24
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фото: pixabay.com
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Суд наказал тремя годами лишения свободы волынянина, которого признали виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу

Соответствующий приговор вынес Иванычевский районный суд, передает RegioNews.

Мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений, но в суде доказали обратное.

Из материалов дела стало известно, что акт об отказе от получения повестки офицеры ТЦК составили 10 июня 2024 года. Несмотря на это, на следующий день мужчина должен был явиться в воинскую часть, потому что законных оснований для отсрочки у него не было.

В качестве свидетелей на судебном заседании выступили медики военно-врачебной комиссии, которые признали мужчину годным к службе и членом Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Последний рассказал, что знает обвиняемого как хорошего человека, однако показал, что к религиозной организации он не принадлежит.

Напомним, ранее на Днепропетровщине за уклонение от мобилизации судить отца троих детей.

суд Волынская область мобилизация уклонение от мобилизации
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