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22 января 2025, 12:20

Ночной удар "шахедами" по Николаеву: в ОВА рассказали о разрушениях

22 января 2025, 12:20
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фото: Виталий Ким
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В результате атаки российских ударных БпЛА в ночь на 22 января в Николаеве повреждены многоэтажки и частные дома. Местным жителям выдают стройматериалы для ликвидации последствий вражеской атаки

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате попадания боеприпасов, их обломков повреждения жилых многоквартирных и частных домов, от газоснабжения отключены 14 абонентов, обесточены 94 абонента, без теплоснабжения 21 жилой дом", — говорится в сообщении.

В Николаеве работают все коммунальные службы. В Заводском и Центральном районах специалисты обследуют места прилетов.

Напомним, поздно вечером 21 января российские военные атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Шахед".

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадала 74-летняя женщина, ее госпитализировали. Также у одного мужчины острая реакция на стресс. Ему оказали помощь на месте.

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