В ГСЧС показали последствия дроновой атаки врага по Николаеву

фото: ГСЧС

Российские войска атаковали город Николаев ударными дронами. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В частности, в результате дроновой атаки частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Также возник пожар в квартире на шестом этаже, огнем была охвачена площадь 100 кв. м. Из дома эвакуировали 200 человек. Пожар погасили, все эвакуированные вернулись в свои дома.

Также отмечается, что взрывная волна повредила окна в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме.

Известно, что в результате атаки пострадала 74-летняя женщина, ее госпитализировали. Также у одного мужчины острая реакция на стресс. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, спасатели потушили пожар камыша на площади 1 тыс. кв. м. Повреждены двери и окна в челночном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздания, уничтожены автомобили. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 кв.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 21 января российские военные атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Шахед". Есть повреждения многоквартирных домов. Возник пожар в квартире одного из домов, его ликвидируют спасатели. Проводится эвакуация населения.