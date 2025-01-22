Россияне атаковали дроном Сумы: есть пострадавшие, повреждены 13 жилых домов

фото: ГСЧС

В Сумах в результате атаки российского ударного беспилотника поздно вечером 21 января пострадали три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки был частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного дома. Там возник пожар.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены 13 частных жилых домов.

Три человека получили легкие травмы и острую реакцию на стресс, им оказали помощь на месте.

Напомним, в результате российских обстрелов на Сумщине за прошедшие сутки пятеро получили ранения, из них один ребенок