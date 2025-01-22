Ночью Россия запустила по Украине почти 100 дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 января российские войска выпустили по Украине 99 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 30 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Чауда (ВОТ Крыма), Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 10.00 подтверждено избиение 65-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

Напомним, в Сумах в результате атаки российского ударного беспилотника поздно вечером 21 января пострадали три человека.