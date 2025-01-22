В Николаеве после атаки дронов повреждены многоэтажки и инфраструктура, есть пострадавшие
Поздним вечером 21 января российские военные атаковали Николаев ударными беспилотниками типа "Шахед"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Николаевской ОВО Виталия Кима и мэра города Александра Сенкевича.
Есть повреждения многоквартирных домов. Возник пожар в квартире одного из домов, его ликвидируют спасатели. Проводится эвакуация населения.
Есть разрушение частного дома. Из-под завалов достали пострадавшую женщину.
Также есть разрушение и пожар на объекте инфраструктуры.
Всего известно о двух пострадавших в результате атаки. Их состояние – средней тяжести.
Напомним, 21 января россияне атаковали Харьков. Ударили БпЛА типа "Шахед" по Шевченковскому району города.
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