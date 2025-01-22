Нічний удар "шахедами" по Миколаєву: в ОВА розповіли про руйнування

фото: Віталій Кім

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в ніч на 22 січня у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Місцевим жителям видають будматеріали для ліквідації наслідків ворожої атаки

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків є пошкодження житлових багатоквартирних та приватних будинків, від газопостачання відключено 14 абонентів, знеструмлено 94 абоненти, без теплопостачання 21 житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Наразі у Миколаєві працюють всі комунальні служби. У Заводському та Центральному районах фахівці обстежують місця "прильотів”.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня російські військові атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу "Шахед".

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, її госпіталізували. Також у одного чоловіка гостра реакція на стрес. Йому надали допомогу на місці.