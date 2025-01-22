В полиции показали последствия ночной дроновой атаки в Киевской области: повреждены дома
В результате дроновой атаки врага в ночь на 22 января в Киевской области были повреждены жилые дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.
По данным правоохранителей, в одном из районов области были повреждены четыре частных дома. Еще один дом частично разрушен.
Информация о пострадавших не поступала, на месте работают специалисты-криминалисты.
Напомним, в результате российских обстрелов на Сумщине за прошедшие сутки пятеро получили ранения, из них один ребенок. Также сообщалось, что в результате дроновой атаки в Сумах пострадали три человека, повреждены 13 жилых домов.
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