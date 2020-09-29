Местные выборы: за сутки зафиксировано 10 нарушений избирательного процесса
За прошедшие сутки, 28 сентября, украинские правоохранители открыли 10 уголовных дел из-за нарушения избирательного законодательства. Также всего за сутки в полицию поступило 218 сообщений о возможных нарушениях закона о местных выборах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
С начала предвыборной кампании полиция открыла 127 уголовных дел.
66 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 61 – связаны с избирательным процессом. Также составлено 167 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", - сообщили в полиции.
Всего полиция зарегистрировала 1478 сообщений, связанных с избирательным процессом.
Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.