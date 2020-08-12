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12 августа 2020, 21:07 3

На Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва

12 августа 2020, 21:07 3
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О недостачах проинформировали НАБУ
О недостачах проинформировали НАБУ
Фото: Агробизнес
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Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании (ГПЗКУ) Украины в городе Бобровица Черниговской области исчезло 600 т зерна прошлогоднего урожая.

Об этом сообщило издание AgroPolit.com., пишет RegioNews.

Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании в Черниговской области исчезло 600 т зерна. В компании утверждают, что недостаток обнаружили после инвентаризации остатков зерновых и сразу сообщили в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.)", - говорится в сообщении.

По факту недостачи зерна урожая 2019 года НАБУ 5 августа провело обыск в филиале "Хлебная база №83". Закупка зерна ГПЗКУ пока приостановлена.

Зерно какой сельскохозяйственной культуры "уничтожили грызуны" не сообщается.

Напомним, вчера, 11 августа организатора хищения зерна из Госрезерва задержали при получении взятки.

Черниговская область Чернигов Госрезерв зерно кража недостача хищение
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