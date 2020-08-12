На Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва

Об этом сообщило издание AgroPolit.com., пишет RegioNews.

Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании в Черниговской области исчезло 600 т зерна. В компании утверждают, что недостаток обнаружили после инвентаризации остатков зерновых и сразу сообщили в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.)", - говорится в сообщении.