На Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва
Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании (ГПЗКУ) Украины в городе Бобровица Черниговской области исчезло 600 т зерна прошлогоднего урожая.
Об этом сообщило издание AgroPolit.com., пишет RegioNews.
Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании в Черниговской области исчезло 600 т зерна. В компании утверждают, что недостаток обнаружили после инвентаризации остатков зерновых и сразу сообщили в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.)", - говорится в сообщении.
По факту недостачи зерна урожая 2019 года НАБУ 5 августа провело обыск в филиале "Хлебная база №83". Закупка зерна ГПЗКУ пока приостановлена.
Зерно какой сельскохозяйственной культуры "уничтожили грызуны" не сообщается.
Напомним, вчера, 11 августа организатора хищения зерна из Госрезерва задержали при получении взятки.