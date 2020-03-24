В Кропивницком волонтеры устроили антикоронавирусную акцию

В городе Кропивницкий Кировоградской области волонтеры объявили "акцию особого периода” - призывают горожан позаботиться о здоровье тех, кто рядом

Фото: Pixabay

В городе Кропивницкий Кировоградской области волонтеры объявили "акцию особого периода” - призывают горожан позаботиться о здоровье тех, кто рядом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Krop:hub, которые и начали эту общественную инициативу.

"Krop:Hub вводит акцию особого периода "Мы на расстоянии, но мы вместе" , цель которой – быть полезными обществу и сказать "Спасибо, мы рядом" (на карантине) тем, кто стоит на защите нашей жизни”, - рассказывают волонтеры.

Призывают присоединяться к инициативе жителей города и пошить средства защиты, купить или приготовить самим дезинфицирующие растворы и иммунные коктейли для тех, кто сейчас вынужден выходить на работу. Это военные, медицинские работники, полицейские, пожарные.

Как писали RegioNews ранее, дизайнер Андрей Павлов работает над созданием сервиса "Подвези врача", с помощью которого медработники могут связаться с водителями. Главная цель сервиса - помочь медикам добраться до работы в Киеве.