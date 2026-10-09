Прятали метадон в печенье и сыре: во Львовской области будут судить двух мужчин

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Во Львове будут судить 39-летнего местного жителя и его 56-летнего знакомого, обвиняемых в поставке метадона в исправительную колонию

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в июне-июле мужчины организовали поставки метадона в Екатериновскую исправительную колонию №46.

По распределению ролей, 39-летний львовянин скрывал наркотики в печенье со сгущенкой и свертках с кисломолочным сыром, а его 56-летний сообщник, отбывающий наказание за кражу, должен был получать их в колонии.

Кроме того, по версии обвинения, с января этого года львовянин самостоятельно и систематически сбывал метадон на территории Львовской области.

Во время обысков по месту его проживания и в доме, которым он пользовался в Стрыйском районе, правоохранители обнаружили почти 1,5 кг каннабиса и 117 растений конопли.

Обвинительный акт в отношении двух мужчин направили в суд.

Напомним, в Кировоградской области будут судить пятерых человек, обвиняемых в незаконном приобретении, пересылке и сбыте наркотиков и психотропных веществ в исправительной колонии. Среди фигурантов — работник учреждения, двое бывших осужденных и два человека, которые на момент совершения преступлений отбывали наказание.