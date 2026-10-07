В Киеве мошенники выманили у пенсионеров почти 15 миллионов

Фото: прокуратура

В Киеве разоблачили участника схемы. Мошенник выманил у пенсионеров почти 15 миллионов гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве будут судить 47-летнего мужчину, участвовавшего в преступной схеме. Мошенники притворялись сотрудниками СБУ и убеждали пенсионеров отдать сбережения вроде бы на проверку, утверждая, что их подозревают в возможном сотрудничестве с государством-агрессором.

Муж выполнял роль "курьера": он приезжал к пенсионерам, чтобы забрать деньги. С его помощью одну женщину обманули более чем на 42 тысячи долларов и более 600 евро. Это почти 2 миллиона гривен.

Другой пенсионер отдал мошенникам 225 тысяч долларов и 11,2 тысячи евро, в результате чего ему нанесен ущерб на сумму более 10,5 миллиона гривен. У последней женщины обвиняемый взял более 32 тысяч долларов, 1,6 тысяч евро и 450 тысяч гривен. В общей сложности это почти 2 миллиона гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.