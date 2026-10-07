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07 октября 2026, 19:34

В Кировоградской области будут судить работника колонии за переправку наркотиков в Wi-Fi модемах

07 октября 2026, 19:34
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Кировоградской области в суд направили обвинительный акт в отношении пятерых людей, обвиняемых в незаконном приобретении, пересылке и сбыте наркотиков и психотропных веществ в исправительной колонии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Среди обвиняемых — работник колонии, двое бывших осужденных и два человека, которые на момент совершения преступлений отбывали наказание.

По данным следствия, двое подельников, находясь на свободе, покупали наркотические средства и психотропные вещества. Их скрывали в корпусах Wi-Fi модемов, после чего посылали по почте на имя работника исправительной колонии.

Полученные посылки начальник отделения социально-психологической службы забирал и по версии следствия проносил на территорию учреждения. Там он передавал запрещенные вещества одному из осужденных для сбыта другим заключенным.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов незаконного перемещения наркотиков в колонию с ноября 2025 года по март 2026 года.

Чтобы скрыть свою деятельность отправители посылок использовали анкетные данные других людей.

В колонии наркотические средства и психотропные вещества в дальнейшем сбывали другим осужденным.

Действия всех пяти человек квалифицировали по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве. Оперативное сопровождение и документирование преступной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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