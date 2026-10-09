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Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків
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09 жовтня 2026, 11:19

Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків

09 жовтня 2026, 11:19
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Фото: Прокуратура України
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У Львові судитимуть 39-річного місцевого мешканця та його 56-річного знайомого, яких обвинувачують у постачанні метадону до виправної колонії

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні-липні чоловіки організували постачання метадону до Катеринівської виправної колонії №46.

За розподілом ролей, 39-річний львів’янин приховував наркотики в печиві зі згущеним молоком і пакунках із кисломолочним сиром, а його 56-річний спільник, який відбуває покарання за крадіжку, мав отримувати їх у колонії.

Крім того, за версією обвинувачення, із січня цього року львів’янин самостійно та систематично збував метадон на території Львівської області.

Під час обшуків за місцем його проживання та в будинку, яким він користувався у Стрийському районі, правоохоронці виявили майже 1,5 кг канабісу та 117 рослин конопель.

Обвинувальний акт щодо двох чоловіків скерували до суду.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть п’ятьох людей, яких обвинувачують у незаконному придбанні, пересиланні та збуті наркотиків і психотропних речовин у виправній колонії. Серед фігурантів — працівник установи, двоє колишніх засуджених і двоє людей, які на момент скоєння злочинів відбували покарання.

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