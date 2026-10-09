Ховали метадон у печиві та сирі: на Львівщині судитимуть двох чоловіків
У Львові судитимуть 39-річного місцевого мешканця та його 56-річного знайомого, яких обвинувачують у постачанні метадону до виправної колонії
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, у червні-липні чоловіки організували постачання метадону до Катеринівської виправної колонії №46.
За розподілом ролей, 39-річний львів’янин приховував наркотики в печиві зі згущеним молоком і пакунках із кисломолочним сиром, а його 56-річний спільник, який відбуває покарання за крадіжку, мав отримувати їх у колонії.
Крім того, за версією обвинувачення, із січня цього року львів’янин самостійно та систематично збував метадон на території Львівської області.
Під час обшуків за місцем його проживання та в будинку, яким він користувався у Стрийському районі, правоохоронці виявили майже 1,5 кг канабісу та 117 рослин конопель.
Обвинувальний акт щодо двох чоловіків скерували до суду.
Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть п’ятьох людей, яких обвинувачують у незаконному придбанні, пересиланні та збуті наркотиків і психотропних речовин у виправній колонії. Серед фігурантів — працівник установи, двоє колишніх засуджених і двоє людей, які на момент скоєння злочинів відбували покарання.