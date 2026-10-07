178,5 млн грн на лесозаготовку: прокуратура разоблачила преступную организацию

Фото: Офис Генерального прокурора

В Украине разоблачили преступную организацию, участники которой, по данным следствия, завладевали средствами государственных лесохозяйственных предприятий под видом выполнения лесозаготовительных работ

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Подконтрольная компания, не имевшая собственных работников и необходимой техники, заключила договоры с гослесхозами на общую сумму 178,5 млн. гривен.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры организатору и семи участникам преступной организации сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1-3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, схему организовал предприниматель из Черкасской области, который имел связи в государственном лесохозяйственном предприятии. К противоправной деятельности он привлек руководителя лесного хозяйства, лесников и бухгалтера.

В 2023-2025 годах подконтрольная предпринимателю компания заключила с филиалами государственных лесохозяйственных предприятий в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях договоры на выполнение лесозаготовительных работ общей стоимостью 178,5 млн. гривен.

В то же время, как установили правоохранители, у предприятия не было ни достаточного количества работников, ни необходимой техники для выполнения взятых на себя обязательств.

По версии следствия, бухгалтер готовила документы, необходимые для участия компании в аукционах и заключения договоров. В дальнейшем лесники подписывали акты о якобы выполненных работах, на основании которых государственные предприятия перечисляли средства частной компании.

Вырученные деньги, по данным следствия, в дальнейшем выводили через около 20 физических лиц-предпринимателей. Средства обналичивали, после чего распределяли между участниками преступной организации.

Правоохранители установили один из эпизодов, по которому участники схемы, по данным следствия, завладели 9,2 млн гривен средств филиала государственного лесохозяйственного предприятия в Винницкой области.

По другим возможным эпизодам продолжаются экспертизы. Окончательный размер нанесенного государству ущерба устанавливается.

В рамках уголовного производства правоохранители провели более 30 обысков в трех областях. Шестерых подозреваемых задержали.

По ходатайствам прокуратуры организатору и трем его соучастникам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, что в Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, причиненного окружающей средой незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района.