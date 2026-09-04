Во Львове автомобиль сбил 11-летнего мальчика: ребенка госпитализировали
Авария произошла 3 сентября около 16:00 на улице Романчука во Львове
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 34-летняя львовянка за рулем автомобиля Polestar наехала на 11-летнего мальчика, являющегося жителем Львова.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчик доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП погиб 16-летний парень, еще трое подростков травмированы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происходящего.
Ранее под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.