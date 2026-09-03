В Броварах пьяный водитель устроил смертельное ДТП: погибли три человека, в том числе двое детей

Фото: Киевская областная прокуратура

В Броварах Киевской области водителю сообщили о подозрении в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели трех человек и травмированию еще пятерых

Об этом сообщила прокуратура Киевской области, передает RegioNews .

Среди погибших две малолетние девочки в возрасте 2 и 5 лет.

По данным следствия, авария произошла 19 июня около 19:50 на улице Вокзальной в Броварах. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения. Обзор показал 2,13 промилле алкоголя.

Двигаясь по улице, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате ДТП погибли трое пассажиров легковушки — девочки в возрасте 2 и 5 лет и 29-летний мужчина. Один ребенок умер на месте аварии, второй — в тот же день в больнице. 29-летний мужчина скончался в медицинском заведении на следующий день.

Еще пять пассажиров автомобиля получили телесные повреждения средней тяжести. Среди них четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет. Пострадавшие в частности получили многочисленные переломы.

Следователи установили причинную связь между нарушением водителем Правил дорожного движения и последствиями аварии.

Мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, авария произошла 19 июня в 19:55 на одной из улиц в городе Бровары. Было известно, что в результате ДТП водитель и восемь пассажиров автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения. К сожалению, погибла 2-летняя девочка.