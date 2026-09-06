В Ивано-Франковской области на трассе столкнулись Toyota и Volkswagen: три человека в больнице
В поселке Заболотов в Ивано-Франковской области 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировались три человека
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
Уведомление о ДТП с пострадавшими поступило в полицию около 14:08. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Предварительно правоохранители установили, что на автодороге государственного значения Н-10 "Стрый - Черновцы - Мамалыга" в Заболотове столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Volkswagen Jetta.
В результате аварии травмировались водитель Volkswagen Jetta и его 20-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в Коломыйскую больницу.
Также травмы получил водитель Toyota RAV4, 1968 года, житель Снятинского территориального общества. Его также доставили в медицинское учреждение.
Полицейские работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, что в Дубно на Ровенщине на улице Даниила Галицкого 4 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировался 12-летний водитель электросамоката.