В Ивано-Франковской области на трассе столкнулись Toyota и Volkswagen: три человека в больнице

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В поселке Заболотов в Ивано-Франковской области 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировались три человека

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Уведомление о ДТП с пострадавшими поступило в полицию около 14:08. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что на автодороге государственного значения Н-10 "Стрый - Черновцы - Мамалыга" в Заболотове столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Volkswagen Jetta.

В результате аварии травмировались водитель Volkswagen Jetta и его 20-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в Коломыйскую больницу.

Также травмы получил водитель Toyota RAV4, 1968 года, житель Снятинского территориального общества. Его также доставили в медицинское учреждение.

Полицейские работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, что в Дубно на Ровенщине на улице Даниила Галицкого 4 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировался 12-летний водитель электросамоката.