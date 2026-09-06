12:54  06 сентября
В Днепропетровской области после атак РФ ликвидировали масштабные пожары на складе и в логистической компании
12:14  06 сентября
В Запорожье из-за утренней атаки РФ ранены две женщины
11:45  06 сентября
Жесткое ДТП в Ровенской области: в Дубно легковушка сбила 12-летнего самокатчика на переходе
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2026, 14:09

После переговоров с Путиным: Виткофф и Кушнер прибыли в Украину

06 сентября 2026, 14:09
Читайте також українською мовою
Фото: Тим Задорожный/The Kyiv Independent
Читайте також
українською мовою

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. Их визит проходит на следующий день после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве

О прибытии американских представителей сообщил Kyiv Independent, передает RegioNews .

На вокзале американскую делегацию встретили украинские чиновники. Среди них руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Украины и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В преддверии Виткофф и Кушнер провели в Москве более трех часов переговоров с Путиным. По сообщениям, встреча была посвящена возможному завершению войны России против Украины. Детали договоренностей по итогам переговоров стороны не обнародовали.

Накануне встречи с американскими представителями президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой.

"Готовы к разговору. Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении завершения войны. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", — написал Зеленский.

По данным Flightradar, самолет с Виткоффом и Кушнером вылетел из московского аэропорта Внуково, после чего приземлился в Польше. Оттуда американские представители продолжили путь в Украину.

Это первый визит Виткоффа и Кушнера в Украину. Поездка является частью дипломатических усилий администрации Трампа по прекращению войны России против Украины.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября.

Решение связано с подготовкой визита в Киев спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина переговоры Путин Виткофф
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
В Херсоне от тяжелых ранений скончался 24-летний парень, в области есть еще жертвы обстрелов
06 сентября 2026, 15:54
В Ровно легковушка столкнулась с мотоциклом, пострадали два человека
06 сентября 2026, 15:12
"Не имею отношения к прикрытию колцентров": генпрокурор Руслан Кравченко сделал резкое заявление после расследования НАБУ
06 сентября 2026, 14:56
В Херсоне из-за вражеского авиаудара КАБом по дому пострадали три человека
06 сентября 2026, 13:45
Хватала за волосы и трясла: суд наказал учительницу из Трускавца за буллинг второклассницы
06 сентября 2026, 13:10
В Днепропетровской области после атак РФ ликвидировали масштабные пожары на складе и в логистической компании
06 сентября 2026, 12:54
В Запорожье из-за утренней атаки РФ ранены две женщины
06 сентября 2026, 12:14
На Полтавщине в результате ночной атаки врага произошел пожар на объекте инфраструктуры
06 сентября 2026, 11:55
Жесткое ДТП в Ровенской области: в Дубно легковушка сбила 12-летнего самокатчика на переходе
06 сентября 2026, 11:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Все публикации »
Виктор Ягун
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »