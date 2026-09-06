После переговоров с Путиным: Виткофф и Кушнер прибыли в Украину

Фото: Тим Задорожный/The Kyiv Independent

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. Их визит проходит на следующий день после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве

О прибытии американских представителей сообщил Kyiv Independent, передает RegioNews .

На вокзале американскую делегацию встретили украинские чиновники. Среди них руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Украины и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В преддверии Виткофф и Кушнер провели в Москве более трех часов переговоров с Путиным. По сообщениям, встреча была посвящена возможному завершению войны России против Украины. Детали договоренностей по итогам переговоров стороны не обнародовали.

Накануне встречи с американскими представителями президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой.

"Готовы к разговору. Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении завершения войны. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", — написал Зеленский.

По данным Flightradar, самолет с Виткоффом и Кушнером вылетел из московского аэропорта Внуково, после чего приземлился в Польше. Оттуда американские представители продолжили путь в Украину.

Это первый визит Виткоффа и Кушнера в Украину. Поездка является частью дипломатических усилий администрации Трампа по прекращению войны России против Украины.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал не наносить удары по Киеву в течение трех суток, начиная с полуночи 5 сентября.

Решение связано с подготовкой визита в Киев спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.