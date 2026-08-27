Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Зеленый Гай 15-летняя девочка за рулем квадроцикла Bashan 330 Explorer EFI не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в бетонный столб.

От полученных травм водитель погибла на месте, а ее 15-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 24 августа около 23:00 на Черниговщине автомобиль влетел в дерево. Погибли три человека, в том числе 16-летняя девушка.