Жесткое ДТП в Ровенской области: в Дубно легковушка сбила 12-летнего самокатчика на переходе

Фото: полиция Ровенской области

В Дубне на Ровенщине на улице Даниила Галицкого 4 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировался 12-летний водитель электросамоката

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, 80-летний местный житель за рулем автомобиля Fiat наехал на 12-летнего дубенчанина. Ребенок вместе с пассажиром переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

В результате столкновения парня доставили в больницу. Медики диагностировали у него открытый перелом ноги.

По факту ДТП следователь начал досудебное расследование. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Черкассах 3 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировался 10-летний мальчик. Авария произошла около 18:25 по улице Сумгаитской.