Силы обороны поразили Рязанский НПЗ, аэродром и комплексы "Панцирь"

Фото: Генштаб ВСУ

Сил обороны Украины в ночь на 6 сентября поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, аэродром "Ростов-на-Дону" и три объекта российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным Генштаба, на территории Рязанского НПЗ в Рязанской области РФ после поражения зафиксирован пожар. Предприятие вовлечено в обеспечение Вооруженных сил России.

"Поражён нефтеперерабатывающий завод в Рязани Рязанской области РФ. Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении Вооруженных сил российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

Также украинские военные поразили аэродром "Ростов-на-Дону" в Ростовской области. В районе объекта был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ростовской области Силы обороны поразили радиолокационную станцию "Подлет" и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Степень нанесенного российским объектам ущерба пока уточняется.

"Работа по ключевым целям врага продолжается", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров" , базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.