В больнице скончался велосипедист, пострадавший в ДТП в Ровенской области

Фото: полиция Ровенской области

В больнице скончался велосипедист, который получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Костополе. Мужчина находился в медучреждении 23 дня, однако врачам не удалось спасти его жизнь

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

После ДТП пострадавшего с политравмой и без сознания госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия медиков, через 23 дня мужчина скончался от травм.

В связи со смертью потерпевшего следователь переквалифицировал уголовное производство из части 1 на часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Досудебное расследование продолжается.

По этой статье виновнику ДТП может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 19-летняя водитель. Автопроисшествие произошло 1 сентября около 07:00 на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Страшево Сарненского района.