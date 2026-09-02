13:59  02 сентября
С помощью ChatGPT подделал справку МСЭК: в Ровенской области мужчина получил штраф
09:58  02 сентября
В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка
07:56  02 сентября
В Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2026, 21:20

В больнице скончался велосипедист, пострадавший в ДТП в Ровенской области

02 сентября 2026, 21:20
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В больнице скончался велосипедист, который получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Костополе. Мужчина находился в медучреждении 23 дня, однако врачам не удалось спасти его жизнь

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

После ДТП пострадавшего с политравмой и без сознания госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия медиков, через 23 дня мужчина скончался от травм.

В связи со смертью потерпевшего следователь переквалифицировал уголовное производство из части 1 на часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Досудебное расследование продолжается.

По этой статье виновнику ДТП может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 19-летняя водитель. Автопроисшествие произошло 1 сентября около 07:00 на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" вблизи села Страшево Сарненского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Ровенская область больница велосипедист
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Бензин в Европе улетел вверх: подорожание будет и в Украине
02 сентября 2026, 22:05
Эскалация в российском небе и приказ Путина уничтожать украинскую энергетику
02 сентября 2026, 21:55
На Днепропетровщине из-за вражеских атак погибло 4 человека и 13 пострадали
02 сентября 2026, 21:51
Пограничники показали, как уничтожают "россиян на колесах"
02 сентября 2026, 21:30
Генштаб подтвердил уничтожение вражеского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27
02 сентября 2026, 20:57
В Киеве на Днепровской набережной произошло ДТП
02 сентября 2026, 20:43
Россияне атаковали дронами поезд Одесса-Днепр
02 сентября 2026, 20:35
В Херсоне из-за ударов вражеских дронов пострадали шесть гражданских
02 сентября 2026, 19:58
В результате обстрела Киева количество пострадавших возросло
02 сентября 2026, 19:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »