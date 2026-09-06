В Ровно легковушка столкнулась с мотоциклом, пострадали два человека
В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия травмировались водитель и пассажир мотоцикла. Авария произошла 5 сентября около 15:45 на улице Соборной
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
По предварительным данным полиции, столкнулись автомобиль Audi, за рулем которого находился 41-летний житель Луцка и мотоцикл Lifan. Двухколесным транспортным средством управлял 19-летний житель села Бельск.
В результате ДТП мотоциклист получил перелом ноги. Его 17-летний пассажир госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы и повреждениями костей таза.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.
Напомним, что в Дубне в Ровенской области на улице Даниила Галицкого 4 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировался 12-летний водитель электросамоката.