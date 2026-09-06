В Ивано-Франковске расследуют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из многоэтажного дома
В Ивано-Франковске 6 сентября погиб 30-летний мужчина. Его тело обнаружили у многоэтажки на улице Ивасюка
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Сообщение о событии поступило на линию "102" около 14.08. На место прибыла следственно-оперативная группа Ивано-Франковского районного управления полиции.
Предварительно милиционеры установили, что мужчина выпал с шестого этажа многоэтажки. От полученных травм погиб на месте.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, что в поселке Заболотов в Ивано-Франковской области 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировались три человека.
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