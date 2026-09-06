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В Херсоне в результате российских обстрелов Центрального района погиб 24-летний мужчина. Сначала его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь

Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и начальник ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews .

По данным ОВА, мужчина получил взрывную травму. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

"Медики до последнего боролись за жизнь 24-летнего херсонца. Однако ранения оказались слишком тяжелыми", - сообщил Александр Прокудин.

Также в ОВА сообщили о гибели 66-летней жительницы села Станислав. Женщина попала под российские обстрелы 4 сентября. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, к медикам обратился 68-летний житель Херсона, пострадавший в результате атаки российского беспилотника на Центральный район города. Предварительно мужчина получил взрывную травму.

Напомним, что вечером 5 сентября российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне . В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения.