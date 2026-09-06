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06 сентября 2026, 15:54

В Херсоне от тяжелых ранений скончался 24-летний парень, в области есть еще жертвы обстрелов

06 сентября 2026, 15:54
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В Херсоне в результате российских обстрелов Центрального района погиб 24-летний мужчина. Сначала его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь

Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и начальник ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По данным ОВА, мужчина получил взрывную травму. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

"Медики до последнего боролись за жизнь 24-летнего херсонца. Однако ранения оказались слишком тяжелыми", - сообщил Александр Прокудин.

Также в ОВА сообщили о гибели 66-летней жительницы села Станислав. Женщина попала под российские обстрелы 4 сентября. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, к медикам обратился 68-летний житель Херсона, пострадавший в результате атаки российского беспилотника на Центральный район города. Предварительно мужчина получил взрывную травму.

Напомним, что вечером 5 сентября российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне . В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения.

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