В Киеве с 6 сентября ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах

С 6.00 6 сентября в Киеве по решению правительства ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Теперь жители столицы будут получать уведомления с указанием конкретного вида и уровня опасности

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

В частности, предусмотрено три уровня оповещения.

Желтый уровень - "Дроновая опасность".

Красный уровень - "Массированная дроновая угроза", "Ракетная угроза" или "Ракетно-дроновая угроза".

Зеленый уровень – "Отбой", что означает отсутствие зафиксированных на данный момент воздушных угроз.

Каждое новое сообщение отображает текущий вид и уровень опасности. При изменении типа угрозы новое сообщение автоматически заменяет предыдущее.

В то же время, отдельный сигнал "Отбой" между различными видами угроз не будут объявлять. Например, если после сообщения "Дроновая опасность" поступит сообщение "Ракетная угроза", это будет означать, что актуальна уже ракетная угроза.

"Отбой" будет означать, что на данный момент для Киева не зафиксирована ни одна из перечисленных воздушных угроз.

В КГГА отметили, что система дифференцированного оповещения внедрена во всех районах столицы, кроме Печерского. В Голосеевском и Святошинском районах система работает частично – на отдельных территориях технически пока невозможно разделять сигналы по видам угроз.

Поэтому там порядок звукового оповещения остается без изменений. При любой воздушной опасности будет раздаваться обычный сигнал сирены без дифференциации по виду угрозы. Звуковой сигнал "Отбой" в этих районах также не подается.

Напомним, что Киев меняет организацию работы общественного транспорта из-за длительных воздушных тревог, которые все сильнее влияют на жизнь города.