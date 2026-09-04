У Львові автомобіль збив 11-річного хлопчика: дитину госпіталізували

Фото: Національна поліція

Аварія сталася 3 вересня близько 16:00 на вулиці Романчука у Львові

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 34-річна львів’янка за кермом автомобіля Polestar наїхала на 11-річного хлопчика, який є мешканцем Львова.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП загинув 16-річний хлопець, ще троє підлітків травмовані. Правоохоронці з'ясовують усі обставини подій.

Раніше під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.