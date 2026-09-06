В Днепропетровской области после атак РФ ликвидировали масштабные пожары на складе и в логистической компании

Фото: ГСЧС

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате российских ударов беспилотниками загорелись продуктовый склад и здание логистической компании

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Спасатели работали на местах всю ночь и ликвидировали пожары. К тушению привлекли около 40 сотрудников ГСЧС и более 10 единиц техники.

Также русские войска атаковали Никопольский, Криворожский и Павлоградский районы.

Там повреждены жилые дома, автомобиль и инфраструктура.

Напомним, что в Запорожской области в результате российских обстрелов погиб 75-летний мужчина, еще 25 человек получили ранения, среди них трое детей.