В Киеве из-за ДТП на Жулянском путепроводе затруднено движение транспорта
В Киеве 2 сентября из-за дорожно-транспортного происшествия на Жулянском путепроводе затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Теремки"
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута и при возможности выбрать альтернативный путь.
Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших пока не сообщается.
Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб . От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.
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