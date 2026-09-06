Жесткое ДТП в Ровенской области: 16-летний мотоциклист без шлема упал с байка и впал в кому

Фото: полиция Ровенской области

На Владимире в результате дорожно-транспортного происшествия тяжело травмировался 16-летний мотоциклист. Парень не имел водительского удостоверения, ехал без мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 6 сентября около 00:30 вблизи села Озеро.

По предварительным данным следствия, 16-летний местный житель управлял мотоциклом Mustang. Он не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП парень получил открытую черепно-мозговую травму, мозговую ком и перелом челюсти. Его госпитализировали в реанимационное отделение Владимирской больницы.

Правоохранители установили, что несовершеннолетний никогда не получал водительские права. Кроме того, он был без мотошлема, а мотоцикл Mustang не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

По факту ДТП следователь начал досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Дубно на Ровенщине на улице Даниила Галицкого 4 сентября произошло ДТП, в результате которого травмировался 12-летний водитель электросамоката.