Фото: полиция

В ночь на 2 сентября во Львовской области произошли два ДТП с участием несовершеннолетних водителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Первое ДТП произошло около 21:50 1 сентября вблизи села Кустин Шептицкого района. Там 17-летний водитель мотоцикла Kawasaki столкнулся с припаркованным на обочине квадроциклом. В результате столкновения травмировались трое 17-летних подростков – водитель и пассажир мотоцикла, а также пассажирка квадроцикла. Всех госпитализировали.

Через несколько часов, около 01:20 2 сентября, в одном из сел Львовского района произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель мотоцикла Kovi не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм юноша погиб на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происходящего.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.