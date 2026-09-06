В Днепре в результате вражеской атаки загорелись склады логистической компании

Фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Враг атаковал Днепр. В результате удара загорелся пожар на складах логистической компании", — проинформировал Ганжа.

К моменту первого сообщения информацию о пострадавших уточняли.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки травмировались два человека. Сейчас ими заботятся медики.

Остальные последствия российского удара и масштабы повреждений уточняются.

Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов Центрального района погиб 24-летний мужчина. Сначала его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.