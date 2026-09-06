В Днепре в результате вражеской атаки загорелись склады логистической компании
Российские войска 6 сентября атаковали Днепр. В результате удара возник пожар на складах логистической компании
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
"Враг атаковал Днепр. В результате удара загорелся пожар на складах логистической компании", — проинформировал Ганжа.
К моменту первого сообщения информацию о пострадавших уточняли.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки травмировались два человека. Сейчас ими заботятся медики.
Остальные последствия российского удара и масштабы повреждений уточняются.
Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов Центрального района погиб 24-летний мужчина. Сначала его в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.