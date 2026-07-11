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11 июля 2026, 15:52

Перевернули авто ТЦК: еще троих подозреваемых в беспорядках во Львове взяли под стражу

11 июля 2026, 15:52
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Фото: Прокуратура Украины
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Во Львове суд избрал меры пресечения еще трем участникам беспорядков, которые произошли в ночь на 9 июля в Сиховском районе. Все трое заключены под стражу без права внесения залога

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о двух мужчинах 21 и 28 лет, которые организовывали и подстрекали присутствующих к противоправным действиям.

Кроме того, они участвовали в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сыховского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По версии следствия, мужчины блокировали движение автомобиля, прыгали по нему, а затем опрокинули транспортное средство.

Еще один подозреваемый – 45-летний львовянин. Следствие утверждает, что он провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, дергал его, пытался сорвать военную форму и словесно оскорблял.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения по улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его. Ситуацию также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии в сети появилось видео, где все участники "бунта" приносят извинения.

СБУ и Нацполиция задержали четырех участников нападения на военных и правоохранителей. Среди задержанных 21-летний и 45-летний жители Львова и два 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть. Известно, что они являлись наиболее активными участниками "бунта".

Также 10 июля во Львове уже начался судебный процесс над одним из участников "бунта" против ТЦК на Сыхове.

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