Дроновый террор в Никополе: оккупанты атаковали город, четыре человека ранены

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Российские войска днем 12 июля атаковали беспилотниками Никополь Днепропетровской области, в результате чего четыре человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"4 человека получили ранения - россияне атаковали Никополь беспилотниками", - проинформировал Ганжа.

По его словам, получили ранения трое мужчин и женщина. Двое из мужчин (44-летнего и 56-летнего) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, в результате вражеской атаки повреждены магазин и не эксплуатировавшееся здание.

Напомним, что в Богодухове Харьковской области 12 июля российские войска атаковали беспилотником пожарно-спасательное подразделение. В результате удара ранения получили трое спасателей, двоих из них госпитализировали.