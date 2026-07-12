Дроновый террор в Никополе: оккупанты атаковали город, четыре человека ранены
Российские войска днем 12 июля атаковали беспилотниками Никополь Днепропетровской области, в результате чего четыре человека получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
"4 человека получили ранения - россияне атаковали Никополь беспилотниками", - проинформировал Ганжа.
По его словам, получили ранения трое мужчин и женщина. Двое из мужчин (44-летнего и 56-летнего) госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, в результате вражеской атаки повреждены магазин и не эксплуатировавшееся здание.
Напомним, что в Богодухове Харьковской области 12 июля российские войска атаковали беспилотником пожарно-спасательное подразделение. В результате удара ранения получили трое спасателей, двоих из них госпитализировали.