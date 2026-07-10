Бунт против ТЦК во Львове: задержали еще четырех участников, среди них двое военных

Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция задержали еще четырех участников нападения на военных и правоохранителей. Известно, что среди задержанных есть военнослужащие

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Среди задержанных 21-летний и 45-летний жители Львова и два 28-летних военных, один из которых самовольно покинул воинскую часть. Известно, что они являлись наиболее активными участниками "бунта". В частности, они блокировали движение служебного автомобиля военнослужащих, прыгали на нем и повредили транспортное средство.

Они получили подозрения за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Один из них получил также подозрение за самовольное уход воинской части или места службы.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его. Ситуацию также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии в сети появилось видео, где все участники "бунта" приносят извинения.

Также 10 июля во Львове уже начался судебный процесс над одним из участников "бунта" против ТЦК на Сыхове. Он оказался военным в СОЧ.