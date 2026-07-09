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09 июля 2026, 21:35

"История очень плохая": Зеленский официально прокомментировал нападение на ТЦК во Львове

09 июля 2026, 21:35
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Фото из открытых источников
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Накануне толпа людей во Львове напала на автомобиль военных ТЦК. Президент Украины впервые прокомментировал ситуацию

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Президент Украины рассказал, что он уже получил некоторые детали об инциденте во Львове от министра внутренних дел. Он рассчитывает, что правоохранители разберутся в ситуации, а Министерство обороны выполнит "обещанное".

"На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его.

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