"История очень плохая": Зеленский официально прокомментировал нападение на ТЦК во Львове

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Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Президент Украины рассказал, что он уже получил некоторые детали об инциденте во Львове от министра внутренних дел. Он рассчитывает, что правоохранители разберутся в ситуации, а Министерство обороны выполнит "обещанное".

"На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его.