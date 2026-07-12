Россияне атаковали пожарную часть на Харьковщине: ранены трое спасателей

Фото: ГСЧС

В Богодухове Харьковской области 12 июля российские войска атаковали беспилотником пожарно-спасательное подразделение. В результате удара ранения получили трое спасателей, двоих из них госпитализировали

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, российский беспилотник типа "Молния" попал в землю у здания пожарно-спасательной части.

В результате атаки пострадали трое сотрудников ГСЧС. Двоих спасателей с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу, еще одному медики оказали помощь на месте.

В ГСЧС отметили, что Россия в очередной раз целенаправленно атакует спасателей, которые ежедневно ликвидируют последствия обстрелов и спасают жизнь людей.

Напомним, что в Херсоне 12 июля в результате удара российского дрона по остановке общественного транспорта пострадали четыре человека.