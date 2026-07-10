"Слава ТЦК": участников "бунта" на Сыхове заставили извиниться

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Видео опубликовал и прокомментировал военный Андрей Петровский, передает RegioNews.

На видео можно услышать, как участники "бунта" говорили "Слава ТЦК". Один из них также пообещал, что вступит в ВСУ. Другие несовершеннолетние участники "протеста" принесли извинения. Еще один из них оказался действующим военным, приехавшим в отпуск: именно его зафиксировали камеры на капоте буса ТЦК.

"Не публикуем отдельные элементы "воспитательной" беседы с этими двумя кугутами, чтобы ФБ не заблокировал… Ищем тех, кто сдирал форму с военного. Им будет ужаснее. Но иначе нельзя", – прокомментировал военный Андрей Петровский.

Следует отметить, что участники нападения на военных ТЦК во Львове уже идентифицировали. Известно, что несколько из них были задержаны.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих , повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его. Ситуацию также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.