21:59  09 июля
Смертельное ДТП в Черкасской области: авто влетело в дерево, есть погибший
20:30  09 июля
Враг атаковал жилые многоэтажки в Сумах: есть раненый
19:47  09 июля
Кровавый день в Херсоне: оккупанты массово атаковали город дронами, есть погибшие и десятки раненых
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 00:35

"Слава ТЦК": участников "бунта" на Сыхове заставили извиниться

10 июля 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове ветераны обнаружили ребят, которые накануне перевернули машину ТЦК. Ребят заставили извиниться на камеру

Видео опубликовал и прокомментировал военный Андрей Петровский, передает RegioNews.

На видео можно услышать, как участники "бунта" говорили "Слава ТЦК". Один из них также пообещал, что вступит в ВСУ. Другие несовершеннолетние участники "протеста" принесли извинения. Еще один из них оказался действующим военным, приехавшим в отпуск: именно его зафиксировали камеры на капоте буса ТЦК.

"Не публикуем отдельные элементы "воспитательной" беседы с этими двумя кугутами, чтобы ФБ не заблокировал… Ищем тех, кто сдирал форму с военного. Им будет ужаснее. Но иначе нельзя", – прокомментировал военный Андрей Петровский.

Следует отметить, что участники нападения на военных ТЦК во Львове уже идентифицировали. Известно, что несколько из них были задержаны.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих , повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его. Ситуацию также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов протесты ТЦК
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
В Украине дорожает бензин: какие ценники на АЗС
09 июля 2026, 23:55
Инфляция в Украине упала: как это повлияло на цены
09 июля 2026, 23:35
В Житомирской области драка на вокзале закончилась реанимацией
09 июля 2026, 23:15
"Развлеклись" воровством: в Ровно полиция нашла подростков, которые испортили декор магазина
09 июля 2026, 22:58
Атака на Запорожье: враг попал в складские помещения логистического центра
09 июля 2026, 22:18
Смертельное ДТП в Черкасской области: авто влетело в дерево, есть погибший
09 июля 2026, 21:59
В Вишневом был склад боеприпасов – Зеленский
09 июля 2026, 21:55
Охотились на гражданскую: россияне убили последнюю жительницу села Токаровка Друга на Харьковщине
09 июля 2026, 21:45
"История очень плохая": Зеленский официально прокомментировал нападение на ТЦК во Львове
09 июля 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Сергей Фурса
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Все блоги »