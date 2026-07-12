На трассе Киев – Чоп легковушка влетела в автобус с пассажирами
Во Львовской области 11 июля около 10:35 на дороге Киев – Чоп, автомобиль столкнулся с автобусом, в котором находились 45 пассажиров
Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля около 10:35 на автодороге Киев – Чоп в селе Козево Стрыйского района.
Водитель автомобиля Daewoo Nexia, 45-летний житель Тернополя совершил столкновение с автобусом Mercedes-Benz под управлением 66-летнего водителя. В салоне автобуса находились 45 пассажиров, никто из них не пострадал.
Отмечается, что в результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также в больницу доставили 65-летнюю пассажирку автомобиля Daewoo Nexia, жительницу Тернополя.
"Еще один пассажир легковушки, 67-летний житель Тернополя, от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По этому факту следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ.
Напомним, что в Черкасской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали 31-летняя женщина и 5-летний мальчик.