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12 июля 2026, 15:32

На трассе Киев – Чоп легковушка влетела в автобус с пассажирами

12 июля 2026, 15:32
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Фото: полиция Львовской области
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Во Львовской области 11 июля около 10:35 на дороге Киев – Чоп, автомобиль столкнулся с автобусом, в котором находились 45 пассажиров

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 июля около 10:35 на автодороге Киев – Чоп в селе Козево Стрыйского района.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia, 45-летний житель Тернополя совершил столкновение с автобусом Mercedes-Benz под управлением 66-летнего водителя. В салоне автобуса находились 45 пассажиров, никто из них не пострадал.

Отмечается, что в результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также в больницу доставили 65-летнюю пассажирку автомобиля Daewoo Nexia, жительницу Тернополя.

"Еще один пассажир легковушки, 67-летний житель Тернополя, от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По этому факту следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ.

Напомним, что в Черкасской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали 31-летняя женщина и 5-летний мальчик.

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