Перекинули авто ТЦК: ще трьох підозрюваних у заворушеннях у Львові взяли під варту

Фото: Прокуратура України

У Львові суд обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень, які сталися в ніч проти 9 липня у Сихівському районі. Усіх трьох взяли під варту без права внесення застави

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до протиправних дій.

Крім того, вони особисто брали участь у пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За версією слідства, чоловіки блокували рух автомобіля, стрибали по ньому, а згодом перекинули транспортний засіб.

Ще один підозрюваний – 45-річний львів'янин. Слідство стверджує, що він провокував конфлікт із військовослужбовцем ТЦК, шарпав його, намагався зірвати військову форму та словесно ображав.

Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його. Ситуацію також прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Згодом у мережі з'явилось відео, де всі учасники "бунту" вибачаються.

СБУ та Нацполіція затримали чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців. Серед затриманих 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину. Відомо, що вони були найбільш активними учасниками "бунту".

Також 10 липня у Львові вже розпочався судовий процес над одним з учасників "бунту" проти ТЦК на Сихові.

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