Нападение на ТЦК во Львове: омбудсман по правам человека призвал Минобороны создать рабочую группу

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Уполномоченный ВРУ по правам человека отреагировал на скандал с ТЦК во Львове. Он призвал Минобороны создать рабочую группу

Об этом написал омбудсман Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По словам уполномоченного по правам человека, нападение на военных недопустимо. При этом сам инцидент стал следствием недоверия из-за жалоб на вероятные нарушения прав во время мобилизации. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что закон должен быть одинаковым для всех.

"Мы все равно должны защищать наших военных, права человека и закон. И именно сейчас государство должно продемонстрировать, что способно не только требовать соблюдения закона, но и само неукоснительно его выполнять", - говорит омбудсман.

Напомним, во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его. Позже официально отреагировали в Генштабе ВСУ.