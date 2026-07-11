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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
11 июля 2026, 17:30

Бунт против ТЦК: государство победило толпу, но победил ли закон

11 июля 2026, 17:30
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Принуждение и наказание должно быть симметричным. И победить в этой ситуации должен закон, а не ТЦК или его оппоненты
Принуждение и наказание должно быть симметричным. И победить в этой ситуации должен закон, а не ТЦК или его оппоненты
Фото: Прокуратура Украины
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Власти отреагировали на "Сиховский бунт" так, как должно было отреагировать государство – подтвердили, что они способны навязывать свою волю мятежникам. Здесь у меня нет к власти никаких претензий или упреков: импотентная власть по определению не является властью. Она доказала, что способна навязывать свою волю посполитым.

Впрочем, у меня вызывает серьезное беспокойство участие неполномоченных субъектов ("патриотической общественности") в поиске, задержании и наказании правонарушителей и принуждение скандировать "слава ЦИК". Ибо если государство ревностно защищает свою монополию на принуждение как форму упорядоченного насилия, оно должно защищать его не только от "бунтовщиков", но и от "добровольных помощников", неуполномоченных законом на применение насилия.

И главное – принуждение и наказание должны быть симметричными. И победить в этой ситуации закон, а не ТЦК или его оппоненты. Это главное. Потому что даже несправедливые, но формально узаконенные и формализованные правила игры, намного лучше команд фанатов, которые верят, что закон следует применять только к оппонентам.

А потому СБУ и НПУ должны проверить, было ли оправданным применение насилия мужчиной в форме гражданского, разлетевшегося интернетом? Верно ли, что среди "группы оповещения" ТЦК был гражданский тренер по боксу? Что послужило триггером беспорядков? Действительно ли "группа оповещения" с применением насилия пыталась незаконно ограничить свободу 20-летнего юноши? А если был задержан "уклоняющийся", то были ли соблюдены его процессуальные гарантии? И главное – роль "добровольных помощников" правоохранителей в розыске и наказании "мятежников".

Dura lex sed lex. Применение государственного принуждения становится легитимным, если власть применяет его одинаково ко всем: уклоняющим и ТЦК, "мятежникам" и "добровольным помощникам" власти. Когда власти защищают закон, а не одну из сторон конфликта. В конце концов это и называется rule of law, отличающая правовое государство от клановой патримониальной пирамиды.

Поэтому, если вы не хотите жить в россии под желто-голубым флагом, требуйте выполнения закона и его одинакового применения ко всем, а не беспокойтесь за одну из сторон. Бунт, по определению беззаконный, возник не в вакууме, а как реакция на массовые беззакония и несправедливость со стороны ТЦК, которые мы ежедневно наблюдаем на улице и в интернете. И наказание должно касаться всех, кто нарушил закон. Тогда государство вернет не только свою монополию на применение насилия, но и легитимность такого применения.

Если проиграет закон, проиграют все!

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